Главврач Ида-Вируской центральной больницы: ситуация ухудшается быстрее, чем мы прогнозировали

"Для ковид-пациентов у нас подготовлено 64 стационарных койко-места, в интенсивной терапии еще семь мест, а также одно место в родильном отделении. На данный момент у нас порядка 30 процентов всех койко-мест активного лечения отведено для COVID-пациентов, чье состояние здоровья не позволяет им быть на домашнем лечении", — сообщил главврач.

"Сейчас мы стоим лицом к лицу с непростыми задачами. Во-первых, как долго нам удастся продолжать плановые ортопедические, офтальмологические и оториноларингологические операции. Во-вторых, как найти медицинских работников в COVID-отделения, где пациентам требуется больше внимания и заботы. COVID-19 — тяжелое заболевание, которое, сразив медика, может надолго выбить его из колеи. Учитывая темп распространения вируса и количество поступающих больных в более тяжелом состоянии, нам крайне сложно справиться без дополнительного медицинского персонала. Мы очень ценим каждого работника больницы", — отметил Карийс.

”Если прогноз погоды предвещает дождь, то предусмотрительные люди берут с собой зонтик. Те, у кого не окажется его в нужный момент, промокнут”, — добавил он.

Он отметил, что лучше всего бороться с болезнью — это предотвращать ее. В случае с коронавирусом лучшей превентивной мерой является вакцинация, которая хоть и не защищает человека полностью, но позволяет ему перенести болезнь в легкой форме. "Цель вакцинации — не только собственная защита, но и снижение нагрузки на больницы. Следует учитывать, что только более тяжело больные пациенты с коронавирусом влияют на нагрузку больниц и ограничение планового лечения", — заметил доктор.

Вакцинироваться никогда не поздно, отметил он, добавив, что, скорее всего, коронавирус станет, подобно гриппу, сезонным заболеванием.

Карийс напомнил, что в Ида-Вируской центральной больнице можно вакцинироваться каждый день, кроме воскресенья.