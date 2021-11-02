Читатель: хотим с друзьями арендовать бар, мы можем праздновать после 23 часов? Отвечает Департамент здоровья

"Мы с друзьями хотим арендовать бар, чтобы отпраздновать день рождения. Там будут только друзья, больше никого. Мы можем праздновать в баре и после 11 часов вечера?" — спросил Виталий.

RusDelfi отправил его вопрос в Департамент здоровья. "С 1 ноября в общественных местах действуют ограничения с 23 до 6 часов. Запрет на работу не распространяется на магазины, к тому же рестораны могут продавать еду навынос в это время.

Нынешние ограничения направлены на клубы, бары и другие места для развлечений. Также двери для клиентов должны закрыть кинотеатры, театры, центры культуры, музеи и выставочные залы. Ограничения на работу после 23 часов распространяются и на СПА, общественные сауны, бассейны и тому подобные места. В 23 часа должны закончиться любые спортивные мероприятия и соревнования.

Эти ограничения не действуют в вашем доме. Однако если праздник проходит в арендованном помещении для развлечений, то мероприятие должно закончиться до 23 часов", — ответили в Департаменте здоровья.

Если у вас есть вопрос или идея для репортажа, вы можете написать нам на э-почту rus@delfi.ee или воспользоваться сервисом "Я — журналист".