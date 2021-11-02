Новости Эстонии
02.11.2021, 13:50

"Министр — не противник вакцинации". Ратас поддержал подавшую в отставку Аннели Отт

 
Foto: Keskerakond
Председатель Центристской партии Юри Ратас поблагодарил Анели Отт за проделанную на посту министра культуры работу. Он подчеркнул, что она многое сделала для поддержки сферы культуры.

Ратас отметил, что понимает желание Отт уйти в отставку. ”Она назвала очень конкретные причины, понятные как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения министра. В ситуации, когда у министра и правительства разногласия по принципиальным вопросам, необходимо принимать сложные, однако необходимые решения”, — сказал Ратас. Он назвал положительным то, что Отт продолжит работу в парламенте.

Ратас добавил, что для поддержки сферы культуры необходимо найти компромиссные решения. ”Однозначно, заслуга Аннали Отт в том, что этой весной сектору культуры было выделено 42 млн евро. Сейчас необходимо найти баланс, каким образом сохранить жизнеспособность сектора культуры, учитывая ситуацию”, — сказал Ратас.

Ратас отметил, что Отт всегда отстаивала свои принципы, это касается и того периода времени, когда она подверглась резкой критике. ”Министр — не противник вакцинации, как это пытались преподнести. Она выражала беспокойство и затрагивала вопросы, которые волновали многих в нашем обществе”, — сказал Ратас.

Ратас добавил, что сообщит имя нового кандидата на пост министра культуры при первой возможности.

Более подробно об отставке министра читайте ЗДЕСЬ.