Директор Ласнамяэской гимназии: мы спрашиваем у родителей разрешение на экспресс-тестирование детей

С ноября Министерство образования и науки обязало школы делать экспресс-тесты несколько раз в неделю. При этом Таллинн отправил учащихся с 4 по 8 классы на домашнее обучение, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Директор Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте сказал RusDelfi, что они спросили у родителей согласие на тестирование в школах. ”Разрешение нужно обязательно спрашивать. "Кто промолчал — тот согласен" — это юридически некорректно. Поэтому мы спрашиваем у родителей, согласны ли они, что их детей будут тестировать в стенах школы перед занятиями. Да, пришлось пожертвовать временем, но мы хотим сделать все правильно, без лишних эмоций”, — уточнил Канте.

Директор отметил, что во вторник вечером будет ясна картина, потом руководство решит — делать тесты в школе или выдать их на дом. ”Учитывая опыт других школ с тестированием, мы готовы выдать экспресс-тесты домой. Практика показывает, когда родитель может сам ознакомиться с тестом, то многие меняют решение. Очень важно уведомить родителей. Рассказать им о тестах, дать на них посмотреть. Сейчас в интернете много противоречивой информации. Когда сам смотришь на этот тест, то понимаешь, что он не навредит ребенку”, — добавил Андрей Канте.

В ласнамяэские гимназии отправили экспресс-тесты для забора пробы через нос. Министерство рекомендуют делать тесты три раза в неделю. ”Мы уже не успеем выполнить эту рекомендацию. Однако наши учителя тестируются постоянно. Обратная связь была положительная — тесты удобные. На сегодняшний день не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19”, — уточнил директор, отметив, что заболевшие преподаватели находятся на домашнем карантине.