Полиция подозревает бывшего вице-мэра Нарвы в покупке голосов на местных выборах

Согласно подозрению, нескольким жителям Нарвы предложили бесплатное посещение спа-центра и другие блага с целью оказания на них влияния ради получения на местных выборах голосов за конкретного кандидата.

Подозрение предъявили 43-летнему Сергею, который, баллотируясь на местных выборах, оказывал на людей влияние ради получения их голосов. Также подозрение было предъявлено 66-летней Наталии, которая участвовала вместе с Сергеем в склонении людей к голосованию за конкретного кандидата.

По предварительны данным, почти 40 жителям Нарвы предложили поездку, которая включала прогулку по парку с гидом, пикник, посещения спа и транспорт. Согласно собранным на сегодняшний момент доказательствам, мероприятие оплатил Сергей, который действовал по собственной инициативе и по незнанию партии или избирательного союза. Поездка проходила на неделе, когда проводились выборы, и, согласно подозрению, людей проинструктировали взять с собой ID-карту и PIN-коды, а в поездку для голосования был взят с собой ноутбук. По предварительным данным, свой голос отдали около половины участвовавших в мероприятии людей. Людей, у которых не было при себе ID-карты или PIN-кодов, просили проголосовать позже на избирательном участке.

По словам главы бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) Атса Кюбарсеппа, перед выборами и в ходе выборов полиция активно собирала информацию о возможных нарушениях, такая информация поступала и от населения. „В данном случае нам удалось собрать достаточно доказательств, чтобы задержать этих людей и предъявить им подозрение. По предварительной информации есть основание полагать, что все это мероприятия проводилось именно с целью покупку голосов и людей просили голосовать в присутствии кандидата и других людей. Все это проходило как сделка, в которой люди расплатились за поездку своим голосом", — рассказал Кюбарсепп.