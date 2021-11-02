Полиция подозревает бывшего вице-мэра Нарвы в покупке голосов на местных выборах(9)
Согласно подозрению, нескольким жителям Нарвы предложили бесплатное посещение спа-центра и другие блага с целью оказания на них влияния ради получения на местных выборах голосов за конкретного кандидата.
Подозрение предъявили 43-летнему Сергею, который, баллотируясь на местных выборах, оказывал на людей влияние ради получения их голосов. Также подозрение было предъявлено 66-летней Наталии, которая участвовала вместе с Сергеем в склонении людей к голосованию за конкретного кандидата.
По предварительны данным, почти 40 жителям Нарвы предложили поездку, которая включала прогулку по парку с гидом, пикник, посещения спа и транспорт. Согласно собранным на сегодняшний момент доказательствам, мероприятие оплатил Сергей, который действовал по собственной инициативе и по незнанию партии или избирательного союза. Поездка проходила на неделе, когда проводились выборы, и, согласно подозрению, людей проинструктировали взять с собой ID-карту и PIN-коды, а в поездку для голосования был взят с собой ноутбук. По предварительным данным, свой голос отдали около половины участвовавших в мероприятии людей. Людей, у которых не было при себе ID-карты или PIN-кодов, просили проголосовать позже на избирательном участке.
По словам главы бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) Атса Кюбарсеппа, перед выборами и в ходе выборов полиция активно собирала информацию о возможных нарушениях, такая информация поступала и от населения. „В данном случае нам удалось собрать достаточно доказательств, чтобы задержать этих людей и предъявить им подозрение. По предварительной информации есть основание полагать, что все это мероприятия проводилось именно с целью покупку голосов и людей просили голосовать в присутствии кандидата и других людей. Все это проходило как сделка, в которой люди расплатились за поездку своим голосом", — рассказал Кюбарсепп.
Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель подчеркнул, что по закону воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права — это обещание какого-либо имущества, благ или льгот при условии, что человек проголосует за кандидата, которого ему укажет обещающее эти льготы лицо. „В данном случае речь идет не только об обещаниях, а уже о предоставлении благ, так как люди уже смогли посетить спа. Человек, получивший власть нечестным способом, представляет собой большую опасность коррупции, поэтому в данном случае было крайне важно реагировать оперативно", — пояснил Рюйтель.
Кюбарсепп добавил, что честные выборы являются основой демократии и воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права — это серьезное нарушение. „Крайне важно, чтобы люди были свободны в осуществлении голосования и никто не чувствовал давления голосовать за конкретного кандидата. Также непозволительно, что одновременно оказывается давление на большое количество человек после того, как они уже получили блага, в данном случае посещение спа, и они могут чувствовать себя неудобно, отказавшись голосовать таким образом", — сказал он.
Делопроизводство было начато по статье 162 Пенитенциарного кодекса "Воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права".
Насколько известно Delfi, речь идет о бывшем вице-мэре Нарвы Сергее Горлаче. Он баллотировался в списке Катри Райк и прошел в горсобрание.
”Вне всякого сомнения, это очень некрасивая история, — сказала Катри Райк. — Подождем, пока закончатся все следственные действия. Сначала я хочу выслушать самого Сергея. Если подозрение будет доказано, Сергею придется уйти из горособрания, отдать свой мандат”.
Райк подчеркнула, что категорически против подкупа избирателей.
В связи со случившимся было отложено подписание коалиционного договора между Eesti 200 и городом.