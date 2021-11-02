Управа района Кесклинн выдаст пакеты помощи одиноким пенсионерам

”Управа района Кесклинн организует подобную акцию уже четвертый год подряд. Получатель пакета помощи должен согласно данным регистра народонаселения проживать в одиночку в Кесклинне, получать пенсию по старости и иметь ежемесячный доход, не превышающий 582 евро. Ходатайствовать о получении пакета помощи можно до конца ноября”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Пакет помощи состоит из продуктов с долгим сроком хранения и не имеющей запаха бытовой химии. Продукты и химия упакованы в два разных пакета.

Пакет помощи можно получить в инфозале Управы района Кесклинн по адресу Нунне, 18 (Пн 8.15-18, Вт-Чт 8.15-17, Пт 8.15-16), в отделе социального попечения по адресу Пярну мнт, 9 (Пн 8.15-18, Вт-Чт 8.15-17, Пт 8.15-16), в Кесклиннаском социальном центре по адресу Лийвалайа, 32 (Пн-Пт 9-12 и 14-17) и в бане Рауа по адресу Рауа, 23 (Вт-Пт 11-20). Для получения пакета помощи необходим удостоверяющий личность документ.

Дополнительную информацию можно получить с Пн по Пт с 9.00 до 16.00 по телефону 645 7220 или отправив электронное письмо по адресу kesklinlane@tallinnlv.ee

Чтобы избежать недоразумений районная управа отмечает, что это единоразовая акция, а не ежемесячное пособие.