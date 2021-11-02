Фанаты ”Гремио” разнесли будку с монитором ВАР

После домашнего поражения от ”Палмейраса” (1:3), недовольные ультрас ”Гремио” выскочили на поле. Больше всего досталось монитору ВАР, который фанаты целиком разнесли.

Футболисты и судьи скрылись в раздевалках — тогда болельщики рванули и в подтрибунное помещение. Когда их попытка провалилась, они переключились на фотографов и операторов, а еще дрались с фанатами соперника на трибунах. Усмирить хулиганов удалось только с помощью полиции. Но беспорядки продолжились на территории вокруг стадиона.

Все это попало в протокол матча, поэтому у ”Гремио” серьезные неприятности. Инспектор матча считает, что происшествие попадает под наказание в 100 тысяч реалов (около 15 тысяч долларов) и запрет играть на своем поле — от 1 до 10 матчей.

У команды всего 26 очков после 27 матчей, до спасительного 16-го места (Гремио” на 19-м) не так много — 7 очков (а конкуренты провели на 2-3 матча больше). Но запрет играть на своем стадионе серьезно пошатнет шансы клуба сохранить место в бразильской Серии А.



Torcedores do Grêmio invadem o campo da Arena após a derrota para o Palmeiras e provocam quebra-quebra em campo. Confusão toma também as arquibancadas. pic.twitter.com/D9fOYmmXgO — ge (@geglobo) October 31, 2021