Профессор: нужно настолько урезать личное благополучие антиваксеров, чтобы у них появилась мотивация
При этом профессор не считает, что воинствующие антиваксеры стали таковыми благодаря вседозволенности в интернете. ”Интернет не сделал жителей Эстонии более злыми или жестокими. Агрессивный стиль общения — ругательства, оскорбления, злорадство — всегда являлся характерной чертой некоторых наших сограждан. К сожалению. Просто сегодня они получили возможность поделиться своими мыслями с миллионами”. Хейдметс подчеркнул, что они ни в коем случае не являются отражением всего общества, просто такие люди очень активны и разговорчивы. Они встречаются везде, не только в интернете.
При этом, как показывает статистика и исследования, частота проявлений различных видов агрессивного поведения во всем западном мире в последние сотню-другую лет показывает четкую тенденцию к спаду. ”Так и в Эстонии. Потихоньку становится меньше убийств и изнасилований, семейного и школьного насилия, как словесного, так и физического унижения. Потихоньку мы все становимся более цивилизованными. Какой-то народ быстрее, какой-то медленнее, но общая тенденция везде одинаковая”..
Профессор отмечает, что по реакции на пандемию можно примерно представить, сколько людей в Эстонии склонны верить в бредовые теории вместо научно-доказательных объяснений. К сожалению, таких людей в Эстонии оказалось больше, чем можно было предположить. Простые черно-белые объяснения помогают быстро снизить стресс и подавить чувство неопределенности, в отличие от сообщений ученых, которые постоянно перепроверяют данные, исследуют и проводят опыты, отметил Хейдметс.
Что делать, если люди отказываются принимать логичные аргументы, например, в вопросе вакцинации? ”Прежде всего, следует посмотреть в зеркало. В первую неделю ноября в Эстонии смертность от коронавируса была существенно выше среднего по ЕС показателя, а показатели вакцинации одни из самых худших. В отличие от остальной Европы, мы не справились с обузданием коронакризиса. Результатом стала война, почву для которой мы сами и подготовили”, — говорит эксперт. Во-первых, мы слишком поздно ввели ограничения, а, во-вторых, слишком долго считали, что при помощи разъяснительной работы и рациональной аргументации можно изменить отношение людей.
”Жизнь показывает, что убеждение и разъяснение действуют до определенной черты, после чего мы натыкаемся на стену. За стеной находятся люди, в отношении которых пропаганда не работает. Они просто против и точка”. Таким людям плевать на научные аргументы и сочувствие к оказавшимся в беде соотечественникам. Единственная вещь, которая их интересует и заставляет двигаться, это ”их права”, ”их свобода” и ”их благополучие”. Поэтому необходимо настолько урезать это их личное благополучие, чтобы у них возникла мотивация посетить пункт вакцинации.
”На самом деле нам еще несколько месяцев назад нужно было ввести более серьезные ограничения для невакцинированных. Жизнь сурова, особенно в военное время. Нести потери приходится и в тылу. Если ценой глупости, злонамеренности или же бесконечных внутренних метаний человека становятся сотни новых могил на эстонских кладбищах, то он должен и ощущать последствия своих действий или бездействия”, — резюмирует профессор.