Профессор: нужно настолько урезать личное благополучие антиваксеров, чтобы у них появилась мотивация

При этом профессор не считает, что воинствующие антиваксеры стали таковыми благодаря вседозволенности в интернете. ”Интернет не сделал жителей Эстонии более злыми или жестокими. Агрессивный стиль общения — ругательства, оскорбления, злорадство — всегда являлся характерной чертой некоторых наших сограждан. К сожалению. Просто сегодня они получили возможность поделиться своими мыслями с миллионами”. Хейдметс подчеркнул, что они ни в коем случае не являются отражением всего общества, просто такие люди очень активны и разговорчивы. Они встречаются везде, не только в интернете.

При этом, как показывает статистика и исследования, частота проявлений различных видов агрессивного поведения во всем западном мире в последние сотню-другую лет показывает четкую тенденцию к спаду. ”Так и в Эстонии. Потихоньку становится меньше убийств и изнасилований, семейного и школьного насилия, как словесного, так и физического унижения. Потихоньку мы все становимся более цивилизованными. Какой-то народ быстрее, какой-то медленнее, но общая тенденция везде одинаковая”..

Профессор отмечает, что по реакции на пандемию можно примерно представить, сколько людей в Эстонии склонны верить в бредовые теории вместо научно-доказательных объяснений. К сожалению, таких людей в Эстонии оказалось больше, чем можно было предположить. Простые черно-белые объяснения помогают быстро снизить стресс и подавить чувство неопределенности, в отличие от сообщений ученых, которые постоянно перепроверяют данные, исследуют и проводят опыты, отметил Хейдметс.