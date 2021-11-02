За сутки в Эстонии прибавился 1571 случай заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По состоянию на утро 2 ноября в больнице находятся 595 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 426 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 291, или 68,3%, не вакцинированы и 135, или 31,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни. Умерло 10 зараженных коронавирусом: 72-летний мужчина, 73-летняя женщина, 80-летние мужчина и женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летняя женщина, 88-летняя женщина и 97-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 772 результата теста, из которых 1 571 оказались положительными. Из получивших положительный тест 911 не были вакцинированы и 660 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7 359 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 1 824. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 49 377 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57,3%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.