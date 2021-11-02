Девять преступников с пожизненным сроком разгуливают на свободе. Почему в Эстонии насильникам и убийцам дается второй шанс?

Всему виной изменение закона двухлетней давности, которое дает приговоренным к пожизненному заключению наслаждаться бонусами открытой тюрьмы, если они уже отсидели 25 лет. При этом имена этих заключенных не раскрываются с целью их защиты. Просто известно, что вместе с Очкаленко их сейчас девять человек.