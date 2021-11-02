02.11.2021, 14:16
Девять преступников с пожизненным сроком разгуливают на свободе. Почему в Эстонии насильникам и убийцам дается второй шанс?(14)
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Общественность крайне напугал, привел в замешательство и возмутил тот факт, что педофила и убийцу Василия Очкаленко поместили в открытую тюрьму. У людей не укладывается в голове, почему государство позволяет приговоренному к пожизненному заключению преступнику ездить на автобусе в Хаапсалу и спокойно там разгуливать. Почему такое вообще происходит?