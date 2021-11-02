02.11.2021, 09:50
Ночью четверо человек застряли в лифте в многоквартирном доме в Ласнамяэ(10)
Foto: Raido Vint
Сегодня ночью четверо человек застряли в лифте в многоквартирном доме в Ласнамяэ.
2 ноября в 03:16 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Паэ в Ласнамяэ четверо человек застряло в лифте.
Звонивший сообщил о случившемся и в обслуживающую фирму, но помощь оттуда задерживалась, поэтому людям помогли выбраться спасатели. Инцидент был исчерпал в 03:33. К этому моменту на место прибыл и специалист по лифтам, которые остался его чинить.