Ночью четверо человек застряли в лифте в многоквартирном доме в Ласнамяэ

2 ноября в 03:16 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Паэ в Ласнамяэ четверо человек застряло в лифте.

Звонивший сообщил о случившемся и в обслуживающую фирму, но помощь оттуда задерживалась, поэтому людям помогли выбраться спасатели. Инцидент был исчерпал в 03:33. К этому моменту на место прибыл и специалист по лифтам, которые остался его чинить.