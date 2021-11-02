Врачи и ученые: коллективный иммунитет поможет нам быстрее справиться с кризисом и сберечь здоровье и жизнь

Да, продолжает Наталия Первякова в своей последней публикации, общий уровень заражения коронавирусом в Эстонии сейчас очень высокий и с большой долей вероятности заразиться могут и вакцинированные люди, но, например, среди вакцинированных школьников новых случаев инфицирования практически нет, о чем сообщила профессор кафедры математической статистики Тартуского университета, член консультирующего правительство по вопросам борьбы с коронавирусом научного совета Криста Фишер.

Профессор Криста Фишер и доктор наук Наталия Первякова , подробно проанализировав данные по нашей стране, сделали главный вывод: вакцинированный заражается в 2 раза реже, распространяет вирус в 2 раза реже, шанс попасть в интенсив снижен более чем в 2 раза. Да, вакцинация очень помогает, эти сниженные риски не просто стоят отдельно друг от друга, а перемножаются между собой и поэтому дают больший шанс на хороший исход в период очередной волны.

Теперь еще немного цифр, поскольку они, как известно, говорят сами за себя:

Поэтому берем последние данные и видим, что в больницах страны тяжелое течение коронавируса наблюдается у вакцинированных всего в 30% случаев. Остальные 70%, к сожалению, вакцинацией пренебрегли.

Во-первых, спешу напомнить, что в прозрачности и открытости к населению по части ”коронавирусной” информации наше государство упрекнуть нельзя. Все данные ежедневно и очень внимательно публикует на своей страничке, а также предоставляет средствам массовой информциии Департамент здоровья. В том числе и то, какой процент вакцинированных и невакцинированных нуждается в стационарной помощи из-за тяжелого течения коронавируса.

Что мы имеем на сегодняшний момент? Поскольку я являюсь пресс-представителем Нарвской больницы, то и тема вакцинации, и тема ковида, и связанных с ним рисков — в поле моего пристального внимания. Как человек, проработавший в журналистике более 20 лет, я не имею привычки поддаваться эмоциям и верить непроверенной информации. Поэтому и в этом материале все свои слова я подкрепляю ссылками на исследования и выводами ученых и медиков Эстонии, в том числе Нарвы .

Анализ сточных вод, являющийся отличным практическим методом рассчитать риски на ближайший месяц, не радует. Скоро волна заражаемости примет размеры огромного снежного кома. И, конечно же, последствия этой третьей волны напрямую связаны с тем, что в Эстонии крайне низкий процент вакцинированных.

31 октября — ”черный день” для Эстонии. В этот день наша страна стала первой в мире по заболеваемости коронавирусом. Заболеваемость составила 128 человек на 100 000 человек!

По оценке Наталии Первяковой, несмотря на то, что, согласно всем полученным на сегодняшний день данным (уже из личного опыта Эстонии), вакцины работают, дельта-штамм нам ситуацию ухудшил сильно.

”Помогут ли вакцины? Да, но это уже не та палочка-выручалочка, на которую мы могли рассчитывать. Для полноценного действия вакцин нужно больше времени, примерно 8 недель от первой дозы, а кризис уже здесь. Если бы уровень вакцинации был выше к началу октября, то и кризиса бы не было, но все эти "бы" нам уже тоже не помогут. В Дании на момент написания статьи нет ограничений, там привиты свыше 80% населения, но их удача в том, что они успели привиться до прихода новой волны. Если же мы резко поднимем уровень до 80%-90%, то нам, конечно же, станет легче, но легчать нам будет постепенно. Отсроченные последствия кризиса еще несколько недель будут ударять по всем гражданам страны. Но да, из кризиса мы выйдем быстрее”, — пишет Первякова.

А выйдем ли мы из кризиса быстрее, зависит теперь уже только от нас. Особенно от той части населения, кто пока только раздумывает и сомневается, вакцинироваться или нет.

Приведу еще цитату из публикации Наталии Первяковой, она многое объясняет о том, почему мы должны сплотиться и постараться достичь более высоких показателей по вакцинации:

”Вакцинировав себя, ты не можешь сказать "Я в домике!", тебя коснется и то, что люди не вакцинируются. Эффективность вакцины выражается не только в личной защите, но и в коллективном иммунитете. Теперь вы видите это и своими глазами. Поэтому сейчас, скорее всего, будет мощная волна, переболеют даже многие вакцинированные. Вакцинированные, в целом, болеют гораздо легче, хоть и так же долго при штамме дельта”.