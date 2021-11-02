ВИДЕО | Министр культуры Аннели Отт уходит в отставку. Она в пух и прах раскритиковала правительство
”Хочу поблагодарить всех тех, кто во время этого тяжелого кризиса стоят за сферу культуры. Это была большая честь работать с этими людьми”, — сказала Отт. Она заявила, что, к сожалению, Министерству культуры к настоящему моменту не удалось достичь договоренностей в отношении поддержки культуры, а правительство только вводит новые ограничения. Сейчас каждое ограничение имеет намного большие вес, чем весной. ”Для меня очень важен принцип, что если правительство вводит ограничения, оно и приходит на помощь. Это было трудное решение, но я пришла к выводу, что больше продолжать на своем посту в составе этого правительства я не могу и ухожу в отставку”. — заявила Отт.
Мы должны выйти из этого кризиса едиными, не оскорбляя друг друга, подчеркнула она. Ограничения должны быть такими, чтобы минимально вредить людям, экономике и общественной жизни.
”Считаю важным, чтобы мы сохранили единство нашей Эстонии, нашего общества. Да, я понимаю, что разные мнения затрудняют принятие решений, но следует исходить из того, чтобы все мнения были выслушаны и приняты во внимание, а также было желание искать компромисс и найти наилучшие возможности. Прежде всего, мы должны выйти из кризиса едиными. Оскорбляя друг друга, мы, безусловно, не поспособствуем этому. Я считаю, что все министры, правительство и политики в целом должны в первую очередь исходить из того, что мы работаем для всего народа Эстонии. Эти взгляды, мнения, убеждения не являются ни правильными, ни неправильными. Мы просто должны уметь их понимать, прислушиваться к ним. Мы должны быть в состоянии найти решение, которое поможет нам стать сильнее”.
После пресс-конференции Центристская партия выпустила пресс-релиз, в котором, в котором также сообщается, что причина ухода министра – разногласия по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы.
Аннели Отт: я не согласна с рядом последних решений правительства
Отт выразила благодарность работникам культуры и партии за возможность внести свой вклад в развитие этой сферы. Она признала, что в связи с последними решениями правительства не видит возможности продолжать занимать пост. «Мое видение того, каким образом сектору культуры оказывается поддержка в период действия ограничений, не совпадает с решениями правительства. Отт подчеркнула, что меры кризисного управления, в результате которых уменьшаются возможности для получения собственного дохода, должны быть пересмотрены. К сожалению, на сегодняшний день возникла ситуация, когда мое видение того, каким образом необходимо оказывать поддержку сектору культуры, не совпадает с позицией правящей партии. Я неоднократно поднимала эту тему», - сказала Отт.
По мнению Отт, непонятно также, почему теперь не учитываются результаты тестов – и это проблема касается не только сферы культуры. Кроме того, по ее мнению, это создает ложное чувство защищенности у вакцинированных. «Думаю, что массовое тестирование – вполне разумный вариант, с точки зрения заботы о здоровье людей. И это честно по отношению к тем, кто по какой-то причине решил не вакцинироваться, однако готовы проходить тестирование», - сказала министр.
Отт выразила беспокойство по поводу того, что делаются различия между вакцинированными и невакцинированными детьми и молодыми людьми. «Научный совет подтвердил, что заболеваемость коронавирусом среди детей скорее низкая. Однако все равно делается разница между детьми. При этом мало внимания уделяется вопросам психического здоровья несовершеннолетних. Скорее наоборот: направленная на эту группу информация сеет тревогу и неразбериху», - сказала она.
Отт добавила, что она вакцинирована одной дозой. Министр подчеркнула, что вакцинация – это осознанное решение, которое должно быть принято исходя из потребностей человека и совместно с врачом. «Эстония – страна маленькая, здесь все знают друг друга, все как-то связаны между собой. Разобщение людей здесь в конечном итоге обходится очень дорого. Мы должны сделать все для того, чтобы не распадались семьи, чтобы предприятия могли продолжить свою деятельность, чтобы возникало бы как можно меньше взаимонепонимания между людьми», - сказала Отт.