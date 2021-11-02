ВИДЕО | Министр культуры Аннели Отт уходит в отставку. Она в пух и прах раскритиковала правительство

”Хочу поблагодарить всех тех, кто во время этого тяжелого кризиса стоит за сферу культуры. Для меня была большая честь работать с этими людьми”, — сказала Отт. Она заявила, что, к сожалению, Министерству культуры к настоящему моменту не удалось достичь договоренностей в отношении поддержки культуры, а правительство только вводит новые ограничения. Сейчас каждое ограничение имеет намного большие вес, чем весной. ”Для меня очень важен принцип, что если правительство вводит ограничения, оно и приходит на помощь. Это было трудное решение, но я пришла к выводу, что больше продолжать на своем посту в составе этого правительства я не могу и ухожу в отставку”. — заявила Отт.

Мы должны выйти из этого кризиса едиными, не оскорбляя друг друга, подчеркнула она. Ограничения должны быть такими, чтобы минимально вредить людям, экономике и общественной жизни.

"Мы должны прислушиваться ко всем"

”Считаю важным, чтобы мы сохранили единство нашей Эстонии, нашего общества. Да, я понимаю, что наличие разных мнений затрудняет принятие решений, но следует исходить из того, чтобы все мнения были выслушаны и приняты во внимание, а также чтобы было желание прийти к компромиссу и найти наилучшие возможности. Прежде всего, мы должны выйти из кризиса едиными. Оскорбляя друг друга, мы, безусловно, не поспособствуем этому. Я считаю, что все министры, правительство и политики в целом должны в первую очередь исходить из того, что мы работаем для всего народа Эстонии. Эти взгляды, мнения, убеждения не являются ни правильными, ни неправильными. Мы просто должны уметь их понимать, прислушиваться к ним. Мы должны быть в состоянии найти решение, которое поможет нам стать сильнее”.