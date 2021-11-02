ВИДЕО | Министр культуры Аннели Отт уходит в отставку. Она в пух и прах раскритиковала правительство за коронавирусные ограничения
”Хочу поблагодарить всех тех, кто во время этого тяжелого кризиса стоит за сферу культуры. Для меня была большая честь работать с этими людьми”, — сказала Отт. Она заявила, что, к сожалению, Министерству культуры к настоящему моменту не удалось достичь договоренностей в отношении поддержки культуры, а правительство только вводит новые ограничения. Сейчас каждое ограничение имеет намного большие вес, чем весной. ”Для меня очень важен принцип, что если правительство вводит ограничения, оно и приходит на помощь. Это было трудное решение, но я пришла к выводу, что больше продолжать на своем посту в составе этого правительства я не могу и ухожу в отставку”. — заявила Отт.
Мы должны выйти из этого кризиса едиными, не оскорбляя друг друга, подчеркнула она. Ограничения должны быть такими, чтобы минимально вредить людям, экономике и общественной жизни.
"Мы должны прислушиваться ко всем"
”Считаю важным, чтобы мы сохранили единство нашей Эстонии, нашего общества. Да, я понимаю, что наличие разных мнений затрудняет принятие решений, но следует исходить из того, чтобы все мнения были выслушаны и приняты во внимание, а также чтобы было желание прийти к компромиссу и найти наилучшие возможности. Прежде всего, мы должны выйти из кризиса едиными. Оскорбляя друг друга, мы, безусловно, не поспособствуем этому. Я считаю, что все министры, правительство и политики в целом должны в первую очередь исходить из того, что мы работаем для всего народа Эстонии. Эти взгляды, мнения, убеждения не являются ни правильными, ни неправильными. Мы просто должны уметь их понимать, прислушиваться к ним. Мы должны быть в состоянии найти решение, которое поможет нам стать сильнее”.
"Не хочу брать на себя роль эксперта, но при наличии воли, вне всякого сомнения, можно найти решения, которые будут объединять, а не разъединять. Меня очень беспокоит, что этот кризис делает с нашими детьми и молодежью. Неправильно говорить детям, что это они виноваты в болезни бабушек и дедушек или в чем-то еще более страшном. Научный совет неоднократно заявлял, что это не детский вирус. Мы могли бы сказать детям, что они не виноваты, и нам следует извиниться перед ними за то, что они оказались в такой ситуации. Винить детей неправильно. Также я не считаю правильным то, что в сложной ситуации, в которой мы находимся в течение долгого времени, мы не думаем о мерах, позволяющих людям продолжать свою работу. Кормить семьи. Работать на работе, которая им по душе".
"Никогда не была противником вакцинации"
”Сегодня мы находимся в ситуации, когда во многих местах человек с отрицательным тестом не может устроиться на работу. Я не считаю это правильным. Нам нужно найти решение, которое было бы безопасным для всех, но сохранило бы возможность для людей ходить на работу. Это именно те причины, по которым я решила, что не могу оставаться на посту министра культуры в этом правительстве”, — заявила министр.
Она отметила, что вопрос о ее личном выборе относительно вакцинации вызывал большой интерес у публики. Министр сообщила, что относительно вакцинации приняла решение, ее курс пока не закончен. Отт добавила также, что, если бы не ограничения, то вероятно, решение было бы принято позже.
По словам Отт, те, кто называли ее противником вакцинации, сами повесили на нее этот ярлык. ”Я никогда не отрицала важность вакцинации для выхода из кризиса. Это, безусловно, очень важное и продуманное решение для каждого из нас. Эти вопросы нашим людям должны объяснять те, кто имеет соответствующую квалификацию”, — заметила министр.
После пресс-конференции Центристская партия выпустила пресс-релиз, в котором также сообщается, что причина ухода министра — разногласия по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы:
Аннели Отт: я не согласна с рядом последних решений правительства
Отт выразила благодарность работникам культуры и партии за возможность внести свой вклад в развитие этой сферы. Она признала, что в связи с последними решениями правительства не видит возможности продолжать занимать пост. ”Мое видение того, каким образом сектору культуры оказывается поддержка в период действия ограничений, не совпадает с решениями правительства. Отт подчеркнула, что меры кризисного управления, в результате которых уменьшаются возможности для получения собственного дохода, должны быть пересмотрены. К сожалению, на сегодняшний день возникла ситуация, когда мое видение того, каким образом необходимо оказывать поддержку сектору культуры, не совпадает с позицией правящей партии. Я неоднократно поднимала эту тему”, — сказала Отт.
По мнению Отт, непонятно также, почему теперь не учитываются результаты тестов — и это проблема касается не только сферы культуры. Кроме того, по ее мнению, это создает ложное чувство защищенности у вакцинированных. ”Думаю, что массовое тестирование — вполне разумный вариант, с точки зрения заботы о здоровье людей. И это честно по отношению к тем, кто по какой-то причине решил не вакцинироваться, однако готовы проходить тестирование”, — сказала министр.
Отт выразила беспокойство по поводу того, что делаются различия между вакцинированными и невакцинированными детьми и молодыми людьми. ”Научный совет подтвердил, что заболеваемость коронавирусом среди детей скорее низкая. Однако все равно делается разница между детьми. При этом мало внимания уделяется вопросам психического здоровья несовершеннолетних. Скорее наоборот: направленная на эту группу информация сеет тревогу и неразбериху”, — сказала она.
Отт добавила, что она вакцинирована одной дозой. Министр подчеркнула, что вакцинация — это осознанное решение, которое должно быть принято исходя из потребностей человека и совместно с врачом. ”Эстония — страна маленькая, здесь все знают друг друга, все как-то связаны между собой. Разобщение людей здесь в конечном итоге обходится очень дорого. Мы должны сделать все для того, чтобы не распадались семьи, чтобы предприятия могли продолжить свою деятельность, чтобы возникало бы как можно меньше взаимонепонимания между людьми”, — сказала Отт.