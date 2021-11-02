02.11.2021, 08:39
Уйдет в отставку? Вакцинируется? Министр культуры Аннели Отт выступит с политическим заявлением
Foto: Rauno Volmar
Сегодня в 11:00 министр культуры Аннели Отт выступит с политическим заявлением в бюро Центристской партии. Тема заявления не сообщается.
Министр культуры Аннели Отт не вакцинирована и из-за новых ограничений не может участвовать в культурных мероприятиях. Ее работа в последние недели часто подвергалась критике.
Ранее министр говорила, что не планирует уходить в отставку.