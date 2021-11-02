В некоторых районах Таллинна цены на отопление вырастут более чем вдвое

В понедельник компания Utilitas сообщила о повышении тарифов для своих клиентов в Таллинне, Маарду и Рапла (об этом подробнее читайте ЗДЕСЬ), сообщение о росте цен на отопление получили и клиенты Adven.

Для клиентов Adven цены на отопление вырастут в столичных районах Нымме, Пыхья-Таллинн, Кесклинн и Пирита, а из других районов Эстонии — в Вяндра, Костивере и Сымеру. В остальных зонах обслуживания Adven, в которых тепловая энергия в основном производится из биотоплива, изменения тарифов были незначительными, поскольку природный газ используется только в периоды пиковой нагрузки.

Отмечается, что с июня предельный тариф Adven в Пыхья-Таллинне вырос для потребителей на 122%, а это означает, что по счету за ноябрь клиентам придется платить до 167,6 евро за мегаватт-час (с налогом с оборота).

Еще больше тариф вырос для клиентов Adven в зоне Кесклинн-Пирита: с 64,27 евро в июне до 145,93 евро за мегаватт-час в октябре, т.е. на 127%.