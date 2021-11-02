Хроника ДТП | Водитель грузовика сбил пожилого мужчину и не заметил это

В 09:48 случилось ДТП у Ыйсмяэ теэ, 153 в Таллинне, где 73-летний мужчина на Citroen C5 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 50-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 12:56 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на перекрестке улиц Ниргиуру и Каземетса в волости Саку. Согласно первоначальным данным, 88-летнего мужчину сбил грузовик Volvo, которым управлял 66-летний мужчина. Водитель грузовика не заметил, что сбил пешехода, и покинул место ДТП. Он вернулся обратно, когда с ним связались. Пострадавшего доставили в больницу. Водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Движение было нарушено.

В 15:50 произошло ДТП у улицы Кастани, 21 в Раквере, где 71-летняя женщина на велосипеде резко повернула налево, чтобы избежать столкновения с автомобилем и упала. Велосипедистку доставили в Ракверескую больницу.