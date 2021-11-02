02.11.2021, 07:59
Первые результаты экспресс-тестирования в школах: выявлено 54 случая заражения
Foto: Tiit Blaat
В связи с широким распространением коронавируса с 1 ноября в школах Эстонии началось экспресс-тестирование учителей и учеников на COVID-19.
В первый день после каникул выяснилось, что получить тесты успели не все школы. Однако, по словам министра образования и науки Лийны Керсна, в целом первый день экспресс-тестирования в школах прошел даже более гладко, чем предполагалось, пишет RusERR.
Точной статистики о результатах экспресс-тестирования в первый учебный день пока нет, но известно, что как минимум 54 теста на коронавирус оказались положительными.
По словам Керсна, заказанных государством экспресс-тестов точно хватит до конца ноября, а затем будет проведен новый тендер.