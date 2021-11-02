Новости Эстонии
02.11.2021, 07:40

В парке Каламая отметят День поминовения усопших

 (1)
Фото: День поминовения усопших в парке кладбища Каламая в 2020 году, автор Илья Матусихис.
Фото: День поминовения усопших в парке кладбища Каламая в 2020 году, автор Илья Матусихис.
В День поминовения усопших, 2 ноября, в парке кладбища Каламая особую атмосферу создадут свечи и подсвеченная колокольня.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в парке кладбища Каламая будет зажжена 1000 свечей. ”Кроме света свечей особую атмосферу создаст и подсвеченная колокольня”, — сказала Пихлап.

В День поминовения усопших, 2 ноября в 16 часов в парке кладбища Каламая (Кунгла, 63) будет зажжена 1000 свечей. Свечи горят четыре-пять часов, то есть гореть в парке они будут до примерно девяти часов вечера.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)