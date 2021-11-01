Президент Карис на встрече с Кылвартом: навешивание ярлыков и поиск врагов не продвинут нас дальше

В ходе встречи Карис призвал политиков поговорить со своими избирателями: "Идея проста — чем больше родителей, бабушек и дедушек вакцинировано, чем больше вакцинировано молодых, тем больше возможностей для сохранения открытости общества, а также для продолжения контактного обучения в школах".

Президент Карис и мэр Кылварт поговорили и об усилении в обществе усталости от коронавируса, что привело к злобным призывам, например, против врачей или работников торговли.

По словам мэра Кылварта, он поддерживает идею президента Кариса, что навешивание ярлыков и поиск врагов не продвинут нас дальше.

Президент подчеркнул важность тесного доверительного сотрудничества между органами местного самоуправления и центральной властью, в том числе в установлении ограничений.

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