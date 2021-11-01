Каллас на конференции ООН по изменениям климата: Эстония может многое предложить миру

В своей речи Каллас сказала, что Европейский союз доказал — к климатической нейтральности можно двигаться, не жертвуя при этом экономическим ростом. „Европейский союз принял cмелый закон, касающийся изменений климата, и поставил своей целью сделать переход к зеленой энергетике устойчивым и справедливым”, — сказала премьер-министр Эстонии.

Эстония в этом году помимо помощи в деле развития выделила 1,5 миллиона евро на проекты по сотрудничеству, которые помогают международной борьбе с изменениями климата. По словам Каллас, желание Эстонии помогать другим в претворении в жизнь перемен обусловлено, помимо прочего, тем, что и ее собственный путь не был легким. ”У Эстонии стартовая позиция была сложной ввиду практически полной зависимости от нашего национального ископаемого топлива — горючего сланца. Но мы уже сократили выбросы примерно на 70%. Переход к зеленой энергетике стал реальностью в Эстонии”, — сказала Каллас.

Она добавила, что цель Эстонии — к 2035 году завершить производство электроэнергии из сланца и шаг за шагом полностью прекратить производство сланцевой энергии к 2040 году. ”Нам помогла единая политическая воля ЕС, рынок углерода и схемы поддержки Евросоюза. Однако сами изменения стали возможны благодаря действиям жителей Эстонии, их открытости реформам, владению цифровыми технологиями и их умению смотреть в будущее”, — подчеркнула премьер-министр Эстонии.

Говоря о цифровых навыках, Кая Каллас привела в пример новую эстонскую инициативу в рамках программы ООН по окружающей среде ЮНЕП „Data for the Environment Alliance” (Альянс "Данные на благо экологии"), или DEAL. Завтра премьер-министр будет участвовать в ее презентации. Каллас призвала всех присоединяться к этой глобальной инициативе, чтобы улучшить способность администрировать данные во всем мире.