Танель Кийк: более жесткие ограничения мы должны были вводить раньше

"Мы старались в максимальной мере действовать, как в Северных странах, где вакцинироваться зовут добрым словом, уговорами и аргументацией", — сказал Кийк и добавил, что хотя для преобладающей части населения это сработало, теперь каждый дополнительный процент вакцинированных дается большим трудом.

"Правда в том, что в нашем обществе больше сомневающихся и тех, кто, к сожалению, является противником вакцинации и поклонником псевдомедицины — знахарей с хрустальными шарами и ясновидящих", — сказал Кийк.

То, как мы будем двигаться дальше, покажет влияние новых ограничений на заболеваемость. "Конечно, мы ждем экспертной оценки Научного совета — достаточно ли нынешних мер, чтобы снизить коэффициент заражаемости, и на основании чего правительство бы принимало решения по своим следующим шагам", — пояснил Кийк.

Кийк констатировал, что и сегодняшние меры относительно скромные по сравнению, например, с Латвией. "Наша главная задача — удержать под контролем больничное лечение и в отдаленной перспективе не контролировать заболеваемость путем ограничений. Ограничения должны оказывать поддержку продвижению вакцинации".

Министр подчеркнул, что сейчас важно прежде всего каждому подумать, как он может помочь исправлению ситуации — вакцинируясь, выполняя требования безопасности, работая на удаленке или сокращая свои контакты.

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