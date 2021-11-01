Кая Каллас провела встречу с президентом США Джо Байденом. Разговор зашел и о восточном соседе

”Отношения Эстонии и США очень тесные и многогранные, есть множество тем, которые важны для нас обоих. Я поблагодарила президента Байдена за лидерство США в климатической дипломатии. Мы также остановились на трансатлантическом сотрудничестве и важности укрепления политики сдерживания, которую проводит НАТО. Я выразила признательность США за помощь в вопросах безопасности и подчеркнула важность ее продолжения”, — подытожила Каллас основные темы встречи.

”Я подчеркнула в разговоре с президентом Байденом, что, помимо растущей опасности в Азии, важно также держать в фокусе внимания безопасность Европы и особенно Балтийских стран — наш восточный сосед ведет себя непредсказуемо, и общее направление развития событий не обнадеживает,” — добавила она.

Каллас поблагодарила Джо Байдена за приглашение на Саммит демократий в декабре. ”Это очень своевременная инициатива, поскольку демократические страны должны укрепить свою совместную готовность противостоять желанию авторитарных государств установить новые глобальные правила игры. Эстония может предложить конкретные шаги, как расширить сотрудничество между демократиями, например, в сфере создания всемирной цифровой инфраструктуры”, — сказала премьер-министр Эстонии.

Последний раз Кая Каллас и Джо Байден встречались летом на саммите НАТО. Завтра премьер-министр Эстонии примет участие в созванном американским президентом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен саммите стран, выступающих за снижение выбросов метана.