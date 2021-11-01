Полиция задержала граждан Латвии и Эстонии, которые под видом работников банка обкрадывали пенсионеров

События начали развиваться 19 и 20 октября, когда жертвами мошенничества по схеме "звонок из банка" стали два местных пенсионера. Cо счета 82-летней женщины сняли 9600 евро, а 67-летний мужчина лишился 3000 евро.

"Говорящие по-русски мошенники связались с жертвами по телефону и представились сотрудниками службы безопасности Swedbank. Под предлогом остановки подозрительных переводов, жертв убедили ввести ПИН-коды от Smart-ID и PIN-калькулятора, в одном случае попросили установить на компьютер программу Aeroadmin, которая дает дистанционный доступ к компьютеру, — сказал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас. — Затем мошенники перевели деньги со счетов жертв на подконтрольные себе счета, в том числе принадлежащие и двум местным жителям. Эти подозреваемые передали данные своих банковских счетов и банковские карты иностранцу, который с их карт снял украденные у пенсионеров деньги через банкомат".

18-летнего гражданина Латвии задержали в пятницу в Таллинне, его подозревают в совершении мошенничества в группе, a точнее в пособничестве в совершении мошенничества лицу, личность которого еще не установлена. По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Юргена Хюва, который руководит ведением уголовного делопроизводства, собранные в ходе следствия на сегодняшний день данные указывают на длительную и масштабную деятельность.