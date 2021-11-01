Полиция задержала граждан Латвии и Эстонии, которые под видом работников банка обкрадывали пенсионеров(36)
События начали развиваться 19 и 20 октября, когда жертвами мошенничества по схеме "звонок из банка" стали два местных пенсионера. Cо счета 82-летней женщины сняли 9600 евро, а 67-летний мужчина лишился 3000 евро.
"Говорящие по-русски мошенники связались с жертвами по телефону и представились сотрудниками службы безопасности Swedbank. Под предлогом остановки подозрительных переводов, жертв убедили ввести ПИН-коды от Smart-ID и PIN-калькулятора, в одном случае попросили установить на компьютер программу Aeroadmin, которая дает дистанционный доступ к компьютеру, — сказал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас. — Затем мошенники перевели деньги со счетов жертв на подконтрольные себе счета, в том числе принадлежащие и двум местным жителям. Эти подозреваемые передали данные своих банковских счетов и банковские карты иностранцу, который с их карт снял украденные у пенсионеров деньги через банкомат".
18-летнего гражданина Латвии задержали в пятницу в Таллинне, его подозревают в совершении мошенничества в группе, a точнее в пособничестве в совершении мошенничества лицу, личность которого еще не установлена. По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Юргена Хюва, который руководит ведением уголовного делопроизводства, собранные в ходе следствия на сегодняшний день данные указывают на длительную и масштабную деятельность.
"При задержании у него нашли много разных банковских карточек. Согласно подозрению, через мессенджер Telegram он находил людей, которые соглашались на время передать ему свои банковские карточки и PIN-коды, за что им обещали заплатить. На их банковские счета переводились деньги, которые выманивались у пострадавших по телефону под видом звонков от сотрудников банка. Подозреваемый снял наличные и перевел их в свою очередь дальше на разные кошельки криптовалюты, владельцами которых являются люди, личность которых еще не установлена, но этим мы сейчас занимаемся в ходе ведения уголовного делопроизводства", — сказал Хюва.
"Передавая свои банковские карточки и счета в распоряжение мошенников, люди таким образом помогают преступности и такая деятельность наказуема в уголовном порядке. Сообщникам обещали заплатит одну десятую от полученных денег, но им не заплатили", — сказал Пауль Пихельгас.
Он добавил, что были случаи, когда человек дает свой банковской счет для совершения подозрительных переводов по просьбе знакомого или, например, за небольшое, в 50 евро, вознаграждение, также находят подельников, которым эта деятельность сервируется как "работа по совершению денежных переводов". „Независимо от предлога и того, что к вам обращается с такой просьбой, нельзя соглашаться на такие предложения. Обещанных денег могут и не заплатить, а мошенники могут оформить, используя ваши данные, еще и кредит на ваше имя", — пояснил Пихельгас.
Прокуратура ходатайствовала о взятии гражданина Латвии под стражу, так как в его отношении прокурор посчитал высокой вероятность того, что он будет совершать новые преступления и уклоняться от ведения делопроизводства.
"По собранной на данный момент информации, молодой человек находился в Эстонии с целью заработать мошенничеством. Так как у него нет в Эстонии постоянного места жительства, прокуратура посчитала необходимым взять его под стражу на время предварительного следствия. Суд согласился с этим и молодого человека взяли под стражу пока на срок на два месяца", — сказал Юрген Хюва.
По предварительным данным в октябре в полиции было зарегистрировано 171 случай мошенничества, совершенного по схеме "звонок из банка", ущерб составил почти 750 000 евро.