ВИДЕО | Пир во время чумы: на выходных в Риге полиция накрыла рейв-вечеринку, изъяты наркотики, десятки человек наказаны

В сотрудничестве с полицией самоуправления были проведены обыски и задержаны участники вечеринки. В целом изъято 229 граммов кокаина, марихуаны, ЛСД и МДМА, гашиша, амфетамина. Наркотические вещества переданы на экспертизу, пишет rus.delfi.lv.

Также полиция начала 48 административных дел в связи с нарушением запрета на собрания. Глава Госполиции отметил, что проблемы создают различные религиозные организации, например, "Новое поколение". На одном из религиозных собраний стражи порядка констатировали 150 участников, несмотря на то, что сейчас это запрещено.

Как сообщалось, учитывая стремительный рост уровня заболеваемости Covid-19, в Латвии с 11 октября по 11 января объявлена чрезвычайная ситуация. Во время ЧС в стране введены ограничения на торговлю, общественное питание и организацию культурных мероприятий. До 15 ноября работники госсектора и самоуправлений обязаны вакцинироваться.

С 21 октября в стране действует локдаун.