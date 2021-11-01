Эстонские эксперты дали рекомендации по бустерной дозе вакцины: какая, когда и кому?

”Больше других в бустерной дозе по-прежнему нуждаются пожилые и жители домов попечения, снижение иммунитета которых может привести к тяжелому течению заболевания. — Сказала член экспертной комиссии по иммунопрофилактике Марье Оона. — По причине быстрого ухудшения эпидемиологической ситуации мы пересмотрели действующие рекомендации. Эксперты считают, что в нынешней ситуации бустерную дозу можно предлагать и всем взрослым минимум через шесть месяцев после первичной вакцинации”.

По оценке экспертов, взрослым младше 65 лет, не имеющим хронических заболеваний, стоит учитывать, что иммунитет сохраняется дольше, если получить бустерную дозу позже.

В начале октября экспертная комиссия советовала бустерные дозы против COVID-19 людям старше 65 лет и жителям домам попечения. Комиссия посчитала, что остальному населению старше 18 лет можно предлагать бустерную дозу минимум через восемь месяцев после окончания курса первичной вакцинации. Новая рекомендация, учитывающая нынешнюю критическую эпидемиологическую ситуацию — предлагать бустерную дозу всем людям старше 18 лет через шесть месяцев после первичной вакцинации.

В понедельник, 25 октября, комитет Европейского агентства лекарственных средств по лекарственным средствам для человека рассмотрел заявку на получение торговой лицензии на бустерную дозу вакцины против COVID-19 Spikevax производителя Moderna. Комитет решил, что получение бустерной дозы людям от 18 и старше можно рассматривать минимум через шесть-восемь месяцев после получения второй дозы. Таким образом, в качестве бустерной дозы можно использовать как вакцину Pfizer/BioNTech Comirnaty, так и вакцину Moderna Spikevax, вне зависимости от того, какой вакциной была проведена первичная вакцинация. Объем бустерной дозы вакцины Spikevax (0.25 мл) составляет половину от объема, используемого для первичной вакцинации.