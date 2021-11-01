Теперь в Эстонии бустерную дозу можно делать и вакциной Moderna

"Для бустерной дозы при вакцинации от COVID-19 можно использовать вакцину Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или вакцину Spikevax (Moderna) независимо от того, какой первоначально вакциной была сделана прививка", — говорится в решении комиссии.

Экспертная комиссия по-прежнему считает, что бустерную дозу нужно прежде всего вводить пожилым и жильцам домов по уходу. В то же время, во избежание перегрузки системы здравоохранения нужно, по мнению экспертов, по-прежнему, сконцентрироваться на вакцинации еще не привитых людей.

Эксперты считают, что при вакцинации бустерной дозой взрослых людей 18-65 лет, не имеющих сопутствующих факторов риска, нужно учитывать, что при более позднем введении бустерной дозы иммунитет сохраняется лучше.

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