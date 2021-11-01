Первый день экспресс-тестирования учащихся: участвовали не все школы. В Кейла дети тестировались дома

По словам директора основной школы Паладе (Хийумаа) Антти Лейгри, тестирование прошло утром гладко. Накануне учителя ознакомились с инструкцией по проведению экспресс-теста. Из 86 учеников отказались от тестирования родители троих. "Все тесты дали отрицательный результат — как у школьников, так и работников", — сообщил директор.

Маарья, мама школьника Тартуской школы Кивилинна, сообщила, что тестирование в их учебном заведении начнется только со среды. И назвала экспресс-тестирование выбрасыванием денег на ветер, потому что достоверность этих тестов вызывает сомнение. Как сказала директор той же школы Карин Лукк, сегодня и завтра учителя, дети и родители будут знакомиться с тестами, смогут посмотреть учебное видео по их использованию.

И в Пылваской школе тестирование начнется в среду. "Мы не готовы", — сказал директор Койт Ноок. Школа имеет три здания и согласовать всё необходимое еще не успели.

Тестирование проходило дома

Несмотря на то, что Министерство образования планировало проводить тестирование в стенах школ, ряд учебных заведений выбрал другой путь.

Например, в Кейлаской школе раздали тесты ученикам и родителям для их использования дома. Будет ли такая система продолжена — решат сегодня на заседании руководства учебного заведения.

Пресс-секретарь Министерства образования и науки Мари Аннус обращает внимание на то, что тем, кто только что переболел коронавирусом (с момента выздоровления прошло до двух недель), нет смысла делать экспресс-тест, потому что результат может быть положительным (в случае, если вирус еще активен). То есть , несмотря на отсутствие симптомов ребенок может быть еще инфекционно опасен.

Учительница по имени Кади так описала процесс тестирования: "Дрожащие дети и 25-30 минут урока долой". Раздача тестов и инструкций учителям тоже оставляет желать лучше. Кроме того она отметила, что школьникам неловко делать тест на глазах других. "А потом посылаем их с положительным результатом на общественном транспорте домой", — недоумевает педагог.