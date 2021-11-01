Юри Ратас обсудил с коллегой из Чехии энергетическую безопасность и цифровизацию(19)
Ратас отметил, что Чехия — близкий партнер и союзник Эстонии как в ЕС, так и в НАТО. Спикер Рийгикогу поблагодарил Чехию за вклад в охрану воздушного пространства Балтийских стран в рамках миссии НАТО. Контингент Чехии пребывал на военной базе Эмари в 2019 году. Ратас выразил надежду, что Чехия вскоре вновь примет участие в миссии. ”Наши государства сотрудничают на протяжении многих лет. В декабре этого года мы отпразднуем столетие со дня заключения дипломатических отношений”, — отметил Ратас.
Председатели парламентов более подробно обсудили вопросы энергетической безопасности, зеленого переворота, а также меры, направленные на предотвращение резкого роста цен на энергию. Во время встречи Ратас подчеркнул, что рост цен на электричество и газ не должен помешать выполнению целей в сфере окружающей среды. По его словам, Эстония работает над позициями по зеленому пакету ”Fit for 55”. ”Переход должен быть справедливым и не совершаться за счет населения”, — подчеркнул Ратас и добавил, что идет процесс синхронизации балтийских электросетей с Западной Европой.
”Эстония сформировала цели климатического нейтралитета к 2050 году и решила, что производство энергии и масла из горючего сланца необходимо прекратить не позднее, чем к 2040 году, — сказал Ратас. — Это — время для перемен, время для поиска новых источников энергии и решения социально-экономических вопросов. В качестве альтернативы Эстония рассматривает энергию ветра и солнца. Мы готовы рассмотреть возможности использования атомной энергии, так как это — еще одна альтернатива ископаемым видам топлива”. Ратас признал, что перед переходом на атомную энергию необходимо провести многочисленные дискуссии. Решения здесь требуют не только финансовые вопросы, — эта тема вызывает эмоциональный отклик среди населения.
Стороны признали, что в двусторонних отношениях остается неиспользованный потенциал, и решили продолжить рассматривать вопросы, связанные с энергетикой и цифровизацией, в рамках парламентского сотрудничества. По словам председателя Сената Чехии, предприятия проявляют большой интерес к Эстонии.
Во встрече также принял участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Чехией, член комиссии по делам Европейского союза и финансовой комиссии Айвар Сыэрд. Он подчеркнул, что страны поддерживают тесные парламентские отношения. Говоря о достижении целей климатического нейтралитета, Сыэрд отметил, что в этом процессе скрыты возможности для инноваций. Также можно ходатайствовать о получении пособия из средств программы восстановления ЕС.
Сегодня утром спикер Рийгикогу Юри Ратас и председатель Сената Чехии Милош Выстрчил открыли Эстонско-чешский бизнес-форум в Торгово-промышленной палате. В своем выступлении Ратас призвал сконцентрироваться на двустороннем экономическом сотрудничестве и искать больше возможностей для сотрудничества в сферах цифровизации и искусственного интеллекта.
Завтра Милош Выстрчил и сопровождающая его делегация посетят брифинг-центр э-Эстонии (e-Estonia Briefing Center). По окончании визита в Эстонию председатель Сената Чехии направится в Литву.