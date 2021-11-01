Дельта-штамм коронавируса мутировал в вызывающий головную боль вариант. Он уже проник в Эстонию

"На данный момент мы выявили вариант дельта-штамма AY.4.2 менее 20 раз в Эстонии, первый из которых был в начале августа и последний а начале октября", — рассказала Delfi профессор медицинской микробиологии и вирусологии ТУ и руководитель проекта KoroGeno-EST-3 Кристи Хуйк.

Согласно еженедельным данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), вариант дельта-штамма AY.4.2 распространился уже в 42 разных странах, в том числе и США. Согласно данным воз, у дельта-штамма сейчас есть 67 вариаций.

Некоторые ученые окрестили AY.4.2 названием "дельта +". Первый раз с этим вариантом мир столкнулся в июле, и если в начале октября в Великобритании он составлял 5,9% от всех случаев заражения дельта-штаммом, то к концу месяца достиг уже 11,3%.

Ученые также сообщили, что AY.4.2 может быть чуть заразнее, чем изначальный дельта-штамм коронавируса. Зараженные AY.4.2 люди в свою очередь в среднем заражали больше людей в своем окружении (12,4%), чем инфицированные изначальным дельта-штаммом (11,1%), пишет Forbes.

Среди основных симптомов "дельта +" — высокая температура, которая может держаться больше 10 дней, тошнота, провоцирующая потерю аппетита и снижения веса, а также сухой кашель. Кроме того, у инфицированных может появиться боль в спине, диарея, головная боль, затрудненное дыхание даже при нормальной сатурации. У больных снова пропадает запах и вкус. Могут появляться тромбозы из-за обезвоживания, воспаление перикарда и миокарда, передает sud.ua.