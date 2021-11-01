ГРАФИК | Как Эстония вышла в мировые лидеры по заболеваемости. Лутсар: удивление вызывает большое число инфицированных среди привитых

"Очень большим сюрпризом это не является", — сказала председатель Научного совета при правительстве профессор-вирусолог Ирья Лутсар и добавила, что для нее удивительно то, что у нас довольно много среди вновь инфицированных тех, кто вакцинирован от COVID-19 двумя дозами.

"Конечно, в больницы попадают в основном непривитые люди", — подчеркнула Лутсар.

Сегодня Научный совет намерен проанализировать нашу стратегию тестирования в сравнении с другими странами, а также рост заболеваемости у нас и в других странах Балтии.

"У нас цифры заболеваемости постоянно шли вверх, у нас много среди инфицированных именно детей, — отметила Лутсар. — И пока мы еще не можем точно сказать, почему это так".

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