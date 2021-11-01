01.11.2021, 14:26
Цены на отопление в Таллинне и Маарду взлетят до небес(7)
Foto: Ilmar Saabas
С декабря стоимость отопления в Таллинне, Маарду и Рапла сильно вырастет, сообщает Utilitas.
По сообщению предприятия, Департамент конкуренции утвердил новые тарифы на отопление, согласно которым в Таллинне и Маарду стоимость мегаватт-часа составит 83 евро, а в Рапла — 72,34 евро. Рост цен объясняется резким удорожание природного газа.
Новые тарифы вступают в силу 1 декабря. Счета с новыми ценами клиенты получат в январе.