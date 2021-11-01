Больницы начали принимать больных с COVID-19 только в тяжелом состоянии

По словам медицинского руководителя чрезвычайной ситуации Урмаса Суле, недельный прирост нуждающихся в больничном лечении несколько замедлился, но в палаты попадают пациенты, находящиеся в более тяжелом состоянии: "Очень большое число заболевших нуждается в интенсивной терапии. В интенсивной терапии третьей степени у нас 55 больных, из которых 37 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Это показывает, что мы в данный момент все-таки пытаемся лечить дома тех пациентов, с которыми это можно делать, а в больницы поступают пациенты действительно в тяжелом состоянии".