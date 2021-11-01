ТАБЛИЦА | Смотрите, в каких школах Таллинна самые большие очаги заражения COVID-19

На втором и третьем месте тоже находятся школы с эстонским языком обучения: Таллиннская реальная школа (63 ученика и 15 взрослых) и Основная школа Каламая (47 учеников и 7 взрослых).

Среди русскоязычных школ самые большие очаги заражения в Эхтеской гуманитарной гимназии и Таллиннской Паэской гимназии — по 50 зараженных.

Согласно подсчетам Eesti Ekspress, целых 74% от всех зараженных школьников учатся в эстонских школах. однако стоит учитывать, что в эстонских школах больше учеников, чем в русских.