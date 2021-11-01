В Тарту были задержаны двое пьяных мужчин с похожими на оружие предметами

В воскресенье поступило сообщение, что около квартирного дома на улице Анне в Тарту на скамейке сидит пьяный мужчина с похожим на оружие предметом в руках. Полиция задержала мужчину, у него обнаружили и конфисковали стартовый пистолет. Точные детали происшествия выявит уголовное производство.

В тот же день вечером поступило сообщение о человеке, который передвигается по улице Кеск в Тарту с похожим на оружие предметом в руках. Мужчина якобы сделал выстрел в воздух. Полиция задержала мужчину, который оказался пьяным, в качестве подозреваемого в преступлении и отвезли в вытрезвитель. Его стартовый пистолет конфисковали.