ФОТО | На улицах Таллинна установили изготовленные в Эстонии дорожные метеостанции

По словам Мярта Пууста, руководителя проектов Техноцентра дорог, новые дорожные метеостанции были установлены в Таллинне, чтобы можно было более оперативно контролировать состояние дорог и составлять более точные дорожные метеопрогнозы.

Мярт Пууст сказал, что решения по обслуживанию дорог до сих пор принимались в основном на основании общих прогнозов погоды и информации, получаемой с камер на перекрёстках, а также путём визуальных наблюдений. ”Близость Балтийского моря и разница в высоте над уровнем моря обуславливает значительные климатические различия разных частей Таллинна, что затрудняет обслуживание улиц”, — поделился Пууст.

”Новые дорожные метеостанции достаточно компактны, их легко можно установить в местах, где получение точной информации является наиболее важным, — например, там, где температура дорожного покрытия опускается ниже нуля раньше, чем в других местах и, соответственно, выше риск того, что дорожное покрытие внезапно станет скользким”, — сказал Пууст.

”Наличие точных данных измерений позволяет составлять более точные дорожные метеопрогнозы для таких критических мест и выдавать в разрезе районов или частей города предупреждения как работникам дорожного хозяйства, так и участникам дорожного движения”, — добавил Пууст.