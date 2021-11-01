КАРТА | Во время начинающегося сезона охоты на волков разрешено отстрелить 50 особей
Первичный объём квот на охоту, утвержденный Департаментом окружающей среды, ниже, чем в прошлом году, поскольку численность волков немного уменьшилась. Размер квоты устанавливаются отдельно для каждой конкретной зоны, однако для шести контрольных участков включая Алам-Педья, Хийу, Сааре, Пярну-Вильянди, Вильянди-Валга и Северную часть Ляэнемаа при первичной оценке квоты не были назначены. При определении объемов квот на охоту Департамент окружающей среды взял за основу предложение по охоте на волков, представленное Агентством по окружающей среде, и собранные Департаментом окружающей среды данные об ущербе, причиненном волками.
Дела у волков идут по-прежнему хорошо. По данным наблюдения на сегодняшний день нам точно известно о 18 выводках, однако по прогнозам в Эстонии их около 26-28 в этом году. Цель действующей программы — обеспечить сохранение на материковой части страны по меньшей мере 20 выводков и по возможности обеспечить равномерное распределение популяции на подходящих для волоков местах обитания", — пояснил главный специалист по охотничеству Департамента окружающей среды Марго Танник.
В первой части утвержденного объема охоты больше всего волков разрешено отстрелить на контрольных участках Харью (7), Пылва-Тарту (5), Валга-Тарту (5) и Выру (5). Объем квоты корректируется в течении всего сезона охоты в соответствии с данными мониторинга и уроном, нанесенным данными хищниками. Марго Танник, главный специалист по охоте Департамента окружающей среды, признает, что чем больше охотников передают данные наблюдений, тем точнее можно оценить размер и рост волчьего стада, а также определить и назначить дополнительные квоты. ”Также важно сообщать в Департамент окружающей среды об ущербе, нанесенном хищниками, потому что таким образом при необходимости мы можем распределить квоты на охоту в пострадавшие районы”, — подчеркнул Марго Танник.
В 2021 году в Департамент окружающей среды поступило сообщение о 109 нападениях волков на домашний скот и домашних животных. В этом году больше всего нападений волков произошло в уездах Харью, Ярва, Ляэне, Ляэне-Вирумаа, Рапла, Пярну и Вильянди. Если в прошлом году волки загрызли 933 овцы, то в этом году к началу сезона охоты на волков это количество составило уже 306 овец, что в три раза меньше. Кроме того, в этом году волки загрызли 11 голов крупного рогатого скота и 5 собак.
Профилактические меры по защите домашнего скота значительно снижают вероятность нападения волков. Подобными мерами могут служить тщательно контролируемые и правильно натянутые ограды против хищников и сторожевые собаки. Департамент окружающей среды возмещает до 50% затрат на меры по предотвращению возникновения ущерба.
Утвержденный к началу сезона охоты объем квот, основан на плане защиты и управления крупными хищниками, действующем до конца 2021 года. Новый план на 2022-2031 годы в настоящее время находится на стадии обсуждения между ключевыми заинтересованными сторонами. В нём будут изложены цели и меры организации по защите и управлению волками, медведями и рысями на следующие десять лет.
За прошедший сезон охоты в Эстонии было отстрелено 129 волков.
Охоту на волка можно вести на засидках или с манком с 1 ноября по 28 февраля. Объёмы квот охоты на волков, карты контрольных зон и прочие данные можно найти на домашней странице Департамента окружающей среды.