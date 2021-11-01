КАРТА | Во время начинающегося сезона охоты на волков разрешено отстрелить 50 особей

Первичный объём квот на охоту, утвержденный Департаментом окружающей среды, ниже, чем в прошлом году, поскольку численность волков немного уменьшилась. Размер квоты устанавливаются отдельно для каждой конкретной зоны, однако для шести контрольных участков включая Алам-Педья, Хийу, Сааре, Пярну-Вильянди, Вильянди-Валга и Северную часть Ляэнемаа при первичной оценке квоты не были назначены. При определении объемов квот на охоту Департамент окружающей среды взял за основу предложение по охоте на волков, представленное Агентством по окружающей среде, и собранные Департаментом окружающей среды данные об ущербе, причиненном волками.

Дела у волков идут по-прежнему хорошо. По данным наблюдения на сегодняшний день нам точно известно о 18 выводках, однако по прогнозам в Эстонии их около 26-28 в этом году. Цель действующей программы — обеспечить сохранение на материковой части страны по меньшей мере 20 выводков и по возможности обеспечить равномерное распределение популяции на подходящих для волоков местах обитания", — пояснил главный специалист по охотничеству Департамента окружающей среды Марго Танник.

В первой части утвержденного объема охоты больше всего волков разрешено отстрелить на контрольных участках Харью (7), Пылва-Тарту (5), Валга-Тарту (5) и Выру (5). Объем квоты корректируется в течении всего сезона охоты в соответствии с данными мониторинга и уроном, нанесенным данными хищниками. Марго Танник, главный специалист по охоте Департамента окружающей среды, признает, что чем больше охотников передают данные наблюдений, тем точнее можно оценить размер и рост волчьего стада, а также определить и назначить дополнительные квоты. ”Также важно сообщать в Департамент окружающей среды об ущербе, нанесенном хищниками, потому что таким образом при необходимости мы можем распределить квоты на охоту в пострадавшие районы”, — подчеркнул Марго Танник.