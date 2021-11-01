ФОТО | Спасательный департамент напоминает: держите противопожарные двери закрытыми — это может спасти жизнь!

Родители уверены, что их ребёнок вернётся из детского сада или школы в целости и сохранности, ведь это безопасное и проверенное место. К сожалению, это не всегда так. Проведённые рейды инспекторами слежения за безопасностью Спасательного департамента показывают, что в образовательных учреждениях имеется одна тревожная тенденция — открытые и\или необслуженные противопожарные двери.

”На самом деле ситуация с противопожарными дверьми плачевная у всех: у образовательных учреждениях, торговых центров, домах попечения и различных отелях, хостелах и в любом другом месте, где можно найти противопожарные двери”, — сказала одна из ведущих недели противопожарных дверей, советник бюро по надзору за безопасностью Восточного спасательного центра Кристина Казмин. ”Противопожарные двери обычно держат открытыми или устанавливают ограничитель, чтобы дверь не закрывалась, перед дверьми складируют вещи, которые препятствуют закрыванию (например, мебель). Также противопожарные двери не обслуживают — они до конца не закрываются, уплотнители ослаблены, петли, защелки и другие детали дверей нуждаются в смазке и/или регулировке — всё это может привести к трагическим последствиям”, — объясняет Казмин.

Главный инспектор Северного бюро по надзору за безопасностью Айвар Кукк приводит положительный пример, когда отвечающая всем требованиям противопожарная дверь уберегла от серьёзных последствий: ”В 2016 году произошёл пожар на заводе в Харьюмаа, где производственную и офисную часть разделяла хорошо обслуженная противопожарная дверь, которую держали закрытой. Благодаря этому в конторскую часть не проник огонь”. За несколько месяцев до пожара здание было проверено инспектором по пожарной безопасности, который сделал предписание держать противопожарные двери закрытыми.