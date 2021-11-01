Карточные платежи Swedbank нарушены! Проблема касается и клиентов других банков

”Мы приносим извинения всем клиентам, которых это коснулось”, — сказала Лаурима. Когда именно проблема будет решена, неизвестно.

По словам пресс-секретаря LHV Прийта Рума, наблюдаются проблемы и с приемом карточных платежей со стороны Swedbank. ”Это касается торговцев, которые пользуются услугами Swedbank для приема карточных платежей. Если вы захотите расплатиться у такого продавца картой LHV, то платеж будет нарушен”, — отметил Рум.