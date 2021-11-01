01.11.2021, 11:55
Ночной переполох в Мустамяэ: леденящие душу звуки из стены оказались... писком белки(3)
Foto: Andres Putting
В ночь на субботу в 02:23 спасателям поступил вызов в Мустамяэ, где житель дома на Эхитаяте теэ услышал из стены шум и писк.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что леденящие душу звуки издавали не привидения накануне Хэллоуина, а маленькая белка, которая во время сбора запасов на зиму застряла между подоконником и каркасом внешней обивки здания.
Чтобы вызволить белку, спасателям пришлось достать из стены кучу шурупов и снять подоконник, после чего животное поспешно удалилось восвояси. Спасатели напоминают, что если отверстия на фасаде здания не заделать надлежащим образом, то туда могут случайно попасть и застрять животные и птицы.