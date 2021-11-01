СЕГОДНЯ | Таллиннский "Калев/Крамо" сыграет с московским ЦСКА

"Калев/Крамо" стартовал в Единой лиге ВТБ с трех поражений. Однако эту серию удалось прервать в Нижнем Новгороде, где эстонская команда обыграла одноимённый клуб со счётом 71:65. Помимо Единой лиги ВТБ,"Калев/Крамо" достойно борется и в баскетбольной Лиге чемпионов , где обыграл в гостях турецкий "Тофаш" (77:81), но в равной борьбе уступил французскому " Страсбургу " (75:73) и бельгийскому "Остенде" в овертайме (85:87) с разницей в два очка.

Московский ЦСКА едет в Эстонию из Франции, где он потерпел два, на первый взгляд, сенсационных поражения в рамках Евролиги от "Лион-Вийёрбан" (70:68) и "Монако" (97:80). В Единой Лиге ВТБ у армейцев 100%-й показатель — победы во всех четырех матчах. Например, в последнем матче Единой Лиги ВТБ они одолели пермскую "Парма" со счётом 82:60. ЦСКА предсказуемо возглавляет турнирную таблицу и пока серьезных конкурентов у них нет. У ЦСКА напряженный график, они проведут третий матч за шесть дней, а уже в четверг им играть в Евролиге против крепкого "Фенербахче", поэтому времени на восстановление и подготовку немного.