ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Диванные аналитики утверждают, что для эстонских больниц ковид-пациенты не должны быть проблемой. Это не так

Сегодня количество пациентов с коронавирусом в больницах чуть ниже этого показателя, поэтому пока все пациенты имеют свою койку и получают помощь врача в палате.

По оценкам Вайкнеметса, максимальное количество койко-мест, которое может выдержать система здравоохранения без того, чтобы пришлось принимать очень серьезные решения, — около 800. При этом важно отметить, что лечение пациентов с Covid является не быстрым, поэтому, скорее всего, долго в таком темпе наше здравоохранение не выдержало бы.

”Кроме того, общие цифры не дают информации о наличии персонала. Койка ведь может иметься, но если нет персонала, это просто место, где пациент может лежать. По мнению экспертов, для выделения более 600 коек для лечения больных Covid будет необходимо снизить качество лечения”.

”Подчеркиваю, что одними только математическими вычислениями эту тему не решить. Сколько коек на самом деле можно использовать для лечения Covid, — это комплексный вопрос. Необходимо учитывать, что помимо Covid есть и другие медицинские проблемы: например, пациенты с травмами или с другими экстренными проблемами со здоровьем должны тоже получать лечение ”, — сказал Вайкнеметс.

Глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс уточнил, что в эстонских больницах имеется в общей сложности около 4700 койко-мест для активного лечения и около 340 койко-мест для интенсивной терапии III уровня.

В Эстонии 19 больниц. Это региональные больницы, центральные больницы и уездные больницы. Как маленькие, так и большие больницы ограничили плановый прием пациентов, чтобы направить персонал и ресурсы во временные ковид-отделения.

”В Эстонии 20 больниц. Четыре из них очень большие. В одной только Клинике Тартуского университета насчитывается 900 койко-мест. Нам говорят, что эстонская медицина упадет на колени уже с 600 пациентами. Это по 30 человек на больницу! Всего лишь четыре больницы могут покрыть несколько тысяч койко-мест! Но люди верят всему!"

Пациенты с коронавирусом от остальных отличается также тем, что для их лечения требуется больше ресурсов, будь то кислородный аппарат или средства индивидуальной защиты для персонала. ”Необходимо учитывать необходимость в кислородном лечении пациентов с Covid, что не характерно для всех общих койко-мест. Исходя из этого, и с технической точки зрения невозможно использовать все койко-места. Также необходимо учитывать, что уход за пациентом с коронавирусом требует больше ресурсов — как психических, так и физических — со стороны больницы и медицинского персонала”.

”Кроме того, не следует списывать по счетов тот факт, что пациенты с Covid часто нуждаются в последующем лечении. То есть они могут быть уже не заразными и не отражаться в статистике, но по-прежнему нуждаться в стационарном лечении. А после выписки из больницы, например, в дополнительном внимании со стороны лечащего врача или семейного врача, поскольку не все восстанавливаются одинаково”.

Однако эта часть уравнения касается только пациентов с коронавирусом, а ведь в больничном лечении нуждаются и другие пациенты, роженицы и т.д.

”На здравоохранение ложится двойное бремя, поскольку все пациенты, которым приходится ждать из-за ограничений планового лечения, страдают. Они находятся в ситуации, когда их здоровье может ухудшиться, что потребует позже более сложного лечения и соответственно больших ресурсов”, — пояснил Вайкнеметс.

В комментариях государство обвиняют в том, что оно в недостаточной степени занимается во время кризиса обучением медицинского персонала. Комментаторы забывают, что на обучение одной медсестры уходят годы, не говоря уже о врачах. При этом в качестве сиделок в ковид-отделения принимались и принимаются люди, не имеющие опыта в медицинской сфере. Студенты-медики, которые помогают во время кризиса, делает это в качестве помощников медсестер, а не в качестве врачей, поскольку у них недостаточно подготовки, чтобы взять на себя обязательства, возникающие при лечении пациентов с коронавирусом. Отмечается, что в настоящее время по всей Эстонии недостает несколько тысяч медсестер. Таким образом, даже если больной с коронавирусом получит койку, только этого может оказаться мало.