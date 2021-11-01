01.11.2021, 09:40
Министр внутренних дел Кристиан Яани заразился коронавирусом: "советую всем бустерную дозу"
Foto: Jaanus Lensment
По словам полностью вакцинированного министра, он испытывает обычные симптомы COVID-19. Он говорит, что болезнь неприятная.
"По иронии судьбы, от возможности получить бустерную дозу спустя шесть месяцев меня отделала всего пара недель. Советую всем обязательно это сделать, чтобы защита от вируса была по возможности сильнее", — сказал Яани.
По словам министра, у него, к счастью, в последние дни не было много контактов. "Хотя мы знаем, что у вакцинированных людей болезнь протекает в более легкой форме, а риск заразить других ниже, но нам всем сегодня нужно сделать как можно больше для того, чтобы сократить число контактов", — подчеркнул он.
Яани призывает всех, у кого есть такая возможность, работать из дома, а самое главное вакцинироваться — "у кого первая, у кого вторая, а у кого бустерная доза".
Министр добавил, что до выздоровления продолжит работать из дома.