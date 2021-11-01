За сутки в Эстонии выявлено 1413 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

По состоянию на утро 1 ноября в больнице находится 571 зараженный коронавирусом пациент. Из них 410 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 285, или 70%, не вакцинированы и 125, или 30%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни. Умерло девять зараженных коронавирусом: 58-летний мужчина, 69-летние мужчина и женщина, 77-летняя женщина, 83-летний мужчина, 90-летние мужчина и женщина, 93-летний мужчина и 97-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 569 результатов теста, из которых 1 413 оказались положительными. Из получивших положительный тест 859 не были вакцинированы и 554 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 406 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 900. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 44 322 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57,2%.

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