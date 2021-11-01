Эстония обновила антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за неделю

С 25 по 31 октября в Эстонии были выявлены 11 942 новых случая заражения - на 25,3% больше, чем неделей ранее, когда заболели 9530 человек. Речь идет о новом печальном рекорде, а предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в период с 15 по 21 марта, когда заразились 10604 человека, пишет RusERR.