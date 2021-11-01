01.11.2021, 07:53
Эстония обновила антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за неделю
Foto: Andres Putting
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 25% в недельном сравнении, достигнув нового рекордного показателя за весь период пандемии.
С 25 по 31 октября в Эстонии были выявлены 11 942 новых случая заражения - на 25,3% больше, чем неделей ранее, когда заболели 9530 человек. Речь идет о новом печальном рекорде, а предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в период с 15 по 21 марта, когда заразились 10604 человека, пишет RusERR.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на конец прошлой недели составила почти 1615 случаев на 100 000 населения, увеличившись с 1311 неделей ранее. По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 563 пациента с коронавирусом.