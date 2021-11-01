Алар Карис встретится сегодня в Кадриорге с председателем Сената Чехии

Сегодня утром спикер Рийгикогу Юри Ратас и его чешский коллега откроют Эстонско-чешский бизнес-форум в Торгово-промышленной палате, в котором примут участие эстонские и чешские компании из различных секторов промышленности.

После этого в замке Тоомпеа пройдет встреча председателя Сената Чехии и спикера Рийгикогу Юри Ратаса. Во встрече также примут участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Чехией, член комиссии по делам Европейского союза и финансовой комиссии Айвар Сыэрд.

В полдень во дворце в Кадриорге Милош Выстрчил встретится с президентом Аларом Карисом.

С председателем Сената Чехии также встретятся министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Во вторник Милош Выстрчил и сопровождающая его делегация посетят брифинг-центр э-Эстонии (e-Estonia Briefing Center). По окончании визита в Эстонию председатель Сената Чехии направится в Литву.